ДСНС оголосила найвищий рівень пожежної небезпеки: що забороняється
В Україні 24-26 липня переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За даними УкрГідрометцентру, 24-26 липня у східних, Волинській, Житомирській області та в Криму, 26 липня і у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - йдеться у повідомленні.
У ДСНС застерігають, що це спричинить незручності для громадян та створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України.
Рятувальники нагадали, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
розводити багаття у лісі та лісопосадках;
заїжджати автомобілем до лісу;
палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
створювати смітники та спалювати відходи;
спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
Рятувальники зазначають, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. У зв'язку з цим ДСНС закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.
Як повідомлялося, учора на Хмельниччині врятували від вогню 65 га пшениці. У Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області рятувальники ліквідували пожежу на полі з пшеницею, яке ймовірно зайнялось від падіння високовольтної лінії.