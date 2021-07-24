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24 липня 2021, 12:33 113

ДСНС оголосила найвищий рівень пожежної небезпеки: що забороняється

24 липня 2021, 12:33 113
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Фото з відкритих джерел
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В Україні 24-26 липня переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними УкрГідрометцентру, 24-26 липня у східних, Волинській, Житомирській області та в Криму, 26 липня і у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - йдеться у повідомленні.

У ДСНС застерігають, що це спричинить незручності для громадян та створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України.

Рятувальники нагадали, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Рятувальники зазначають, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. У зв'язку з цим ДСНС закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.

Як повідомлялося, учора на Хмельниччині врятували від вогню 65 га пшениці. У Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області рятувальники ліквідували пожежу на полі з пшеницею, яке ймовірно зайнялось від падіння високовольтної лінії.

Раніше на Полтавщині згоріли майже три десятка вуликів з бджолами.

пожежа вогонь ДСНС заборона гідрометцентр

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