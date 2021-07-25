У Миколаївській області горіло пшеничне поле

Фото: ДСНС

На сільськогосподарському полі на території Баштанської міської територіальної громади Миколаївській області горіла пшениця площею 3 га та пожнивні залишки площею 1,9 га

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, пише RegioNews.

Зазначається, що інформація про те, що горить стерня та злакова культура, надійшла на спецлінію 101 напередодні о 13:34. О 14:29 пожежу локалізували та о 15:11 ліквідували.

Поліція встановлює причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині врятували від вогню 65 га пшениці.