Из-за грозы в Украине обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях
Украину накрыли ливень и грозы, вследствие этого по состоянию на сегодня обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.
По состоянию на 7 ч. 28 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях (Львовская – 18, Киевская – 16, Житомирская – 15, Волынская – 10 и Черниговская – 6), - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщалось, июль напоследок прогремит грозами на западе Украины.
Ранее, 23 июля в результате непогоды, которая подтопила в Бердянске дома и дороги, произошел обрыв проводов электроснабжения на подтопленный участок и в Бердянске погибли люди из-за обрыва электропроводов.
На Волыни из-за удара молнии горели два зданияВсе новости »
27 июля 2021, 15:31В Николаевской области горело пшеничное поле
25 июля 2021, 13:31ГСЧС объявила самый высокий уровень пожарной опасности: что запрещается
24 июля 2021, 12:33
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась