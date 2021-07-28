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28 июля 2021, 09:10 179

Из-за грозы в Украине обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях

28 июля 2021, 09:10 179
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Фото из открытых источников
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Украину накрыли ливень и грозы, вследствие этого по состоянию на сегодня обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

По состоянию на 7 ч. 28 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях (Львовская – 18, Киевская – 16, Житомирская – 15, Волынская – 10 и Черниговская – 6), - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось, июль напоследок прогремит грозами на западе Украины.

Ранее, 23 июля в результате непогоды, которая подтопила в Бердянске дома и дороги, произошел обрыв проводов электроснабжения на подтопленный участок и в Бердянске погибли люди из-за обрыва электропроводов.

непогода облэнерго электричество ГСЧС гроза

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