Причиною пожежі на Хортиці міг стати навмисний підпал - директор заповідника
Ймовірною причиною пожежі в лісах Національного заповідника "Хортиця" в Запоріжжі став підпал
Про це заявив директор "Хортиці" Максим Остапенко в ефірі "Громадського радіо", передає RegioNews.
Було декілька місць загоряння, тому найімовірніше йдеться про умисний підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі. Небезпека була серйозною через сильний вогонь та вітер. І також тому, що через кілька центрів вогню було складно орієнтуватись, - сказав Остапенко.
Як повідомлялося, вчора на острові "Хортиця" сталася пожежа. Вигоріло 10 гектарів лісу.
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