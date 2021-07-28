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28 липня 2021, 08:22 421

Причиною пожежі на Хортиці міг стати навмисний підпал - директор заповідника

28 липня 2021, 08:22 421
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Фото з відкритих джерел
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Ймовірною причиною пожежі в лісах Національного заповідника "Хортиця" в Запоріжжі став підпал

Про це заявив директор "Хортиці" Максим Остапенко в ефірі "Громадського радіо", передає RegioNews.

Було декілька місць загоряння, тому найімовірніше йдеться про умисний підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі. Небезпека була серйозною через сильний вогонь та вітер. І також тому, що через кілька центрів вогню було складно орієнтуватись, - сказав Остапенко.

Як повідомлялося, вчора на острові "Хортиця" сталася пожежа. Вигоріло 10 гектарів лісу.

підпал пожежа вогонь Запорізька область заповідник

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