Причиною пожежі на Хортиці міг стати навмисний підпал - директор заповідника

Про це заявив директор "Хортиці" Максим Остапенко в ефірі "Громадського радіо", передає RegioNews.

Було декілька місць загоряння, тому найімовірніше йдеться про умисний підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі. Небезпека була серйозною через сильний вогонь та вітер. І також тому, що через кілька центрів вогню було складно орієнтуватись, - сказав Остапенко.