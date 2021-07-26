У Харкові з-під землі посеред вулиці вирвалися клуби диму
У найбільшому житловому масиві міста Харкова 26 липня сталося займання посеред вулиці
Як повідомило місцеве видання Status Quo, з-під землі вирвався стовп вогню, пише RegioNews.
"Займання виникло сьогодні, 26 липня, на Салтівці. Надзвичайна ситуація сталася на перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв Праці", - йдеться у повідомленні.
На кадрах з місця інциденту видно, як з-під землі виривається стовп вогню і клуби диму.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині згоріли майже три десятки вуликів з бджолами.
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