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26 липня 2021, 17:17 5

У Харкові з-під землі посеред вулиці вирвалися клуби диму

26 липня 2021, 17:17 5
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Status Quo
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У найбільшому житловому масиві міста Харкова 26 липня сталося займання посеред вулиці

Як повідомило місцеве видання Status Quo, з-під землі вирвався стовп вогню, пише RegioNews.

"Займання виникло сьогодні, 26 липня, на Салтівці. Надзвичайна ситуація сталася на перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв Праці", - йдеться у повідомленні.

На кадрах з місця інциденту видно, як з-під землі виривається стовп вогню і клуби диму.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині згоріли майже три десятки вуликів з бджолами.

Україна Харків інцидент вогонь Харківська область

 
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