Причиной пожара на Хортице мог стать умышленный поджог - директор заповедника
Вероятной причиной пожара в лесах Национального заповедника "Хортица" в Запорожье стал поджог
Об этом заявил директор "Хортицы" Максим Остапенко в эфире "Громадского радио", передает RegioNews.
Было несколько мест возгорания, поэтому вероятнее всего речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил всего около 4 га площади. Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. И также потому, что через несколько центров огня было сложно ориентироваться, - сказал Остапенко.
Как сообщалось, вчера на острове "Хортица" произошел пожар. Выгорело 10 гектаров леса.
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