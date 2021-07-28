Причиной пожара на Хортице мог стать умышленный поджог - директор заповедника

Об этом заявил директор "Хортицы" Максим Остапенко в эфире "Громадского радио", передает RegioNews.

Было несколько мест возгорания, поэтому вероятнее всего речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил всего около 4 га площади. Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. И также потому, что через несколько центров огня было сложно ориентироваться, - сказал Остапенко.