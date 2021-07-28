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28 июля 2021, 08:22 432

Причиной пожара на Хортице мог стать умышленный поджог - директор заповедника

28 июля 2021, 08:22 432
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Фото из открытых источников
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Вероятной причиной пожара в лесах Национального заповедника "Хортица" в Запорожье стал поджог

Об этом заявил директор "Хортицы" Максим Остапенко в эфире "Громадского радио", передает RegioNews.

Было несколько мест возгорания, поэтому вероятнее всего речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил всего около 4 га площади. Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. И также потому, что через несколько центров огня было сложно ориентироваться, - сказал Остапенко.

Как сообщалось, вчера на острове "Хортица" произошел пожар. Выгорело 10 гектаров леса.

поджог пожар огонь Запорожская область заповедник

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