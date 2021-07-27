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27 липня 2021, 16:02 11

На острові "Хортиця" сталася пожежа. Вигоріло 10 гектарів лісу

27 липня 2021, 16:02 11
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Фото з відкритих джерел
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На території Національного заповідника Хортиця (Запоріжжя) сталася масштабна пожежа.

Про це пише Regionews з посиланням на сторінку заповідника у Facebook.

Горів сосновий ліс поблизу станції Січ та балки Генералка. Станом на 15.00 вигоріло 10 гектарів лісу

"На місце терміново виїхала Добровільна пожежна дружина заповідника, наші співробітники, навіть жінки, працівники ONUR, 3, 2, 5, 1 і 7 пожежні частини Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, працює 10 одиниць техніки. Роботу ускладнює сильний вітер. Наразі пожежу вдається локалізувати", - зазначаєтсья у повідомленні

Можливими причинами пожежі називають як халатність так і цілеспрямований підпал.

Генеральний директор заповідника Максим Остапенко у своєму Facebook повідомив, що станом на 15:30 розповсюдження пожежі зупинили.

"Дякуючи нашим вогнеборцям ДСНС та дпд Хортиця Національний заповідник пожежа локалізована та зупинена!", - написав він у коментарях до своєї публікації.

пожежа ліс Запоріжжя підпал директор

 
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