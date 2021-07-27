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27 липня 2021, 21:50 5237

Один з шести пацієнтів з "дельта-штамом" COVID у Києві помер

27 липня 2021, 21:50 5237
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Фото з відкритих джерел
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В Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта"

Про це повідомила директор медзакладу Людмила Антоненко в ефірі телеканалу "Київ", передає RegioNews.

За її словами, четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні у Києві, у яких виявили штам "Дельта", нещодавно повернулися з Росії.

Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.

Як повідомлялося вчора, в Ужгороді підозрюють ще шість випадків агресивного штаму "Дельта".

24 липня на Львівщині підтвердили три випадки захворювання на коронавірус-"Дельта".

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