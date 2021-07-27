Один из шести пациентов с "дельта-штаммом" COVID в Киеве умер
В Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавируса "Дельта"
Об этом сообщила директор медучреждения Людмила Антоненко в эфире телеканала "Киев", передает RegioNews.
По ее словам, четверо из шести пациентов Александровской больницы в Киеве, у которых обнаружили штамм "Дельта", недавно вернулись из России.
Медики рассказывают, что болезнь протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на 2-3 день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать. Возраст тяжелых пациентов молодой, 30-40 лет.
Как сообщалось вчера, в Ужгороде подозревают еще шесть случаев агрессивного штамма "Дельта".
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