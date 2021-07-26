В Ужгороді підозрюють ще шість випадків агресивного штаму "Дельта"

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На Закарпатті у шести людей підозрюють випадки штаму "Дельта", для точного підтвердження їх біоматеріали направили в європейські лабораторії

Як передає RegioNews, про це "Суспільному" повідомила лікар-епідеміолог Любов Данич.

Наразі маємо 5 зразків результатів з мутованим штамом "Дельта", які досліджують, і один зразок, в якому мутований штам не було виявлено, проте він також потребує додаткових досліджень, тобто загалом маємо 6 зразків", - повідомила Данич.

За її словами, на дослідження брали зразки людей, які прибули з країн Європи та з Російської Федерації.

Раніше повідомлялось, що у шістьох мешканців Львівщини підозрюють коронавірус штаму "Дельта".

Крім того, у Києві також виявили шість випадків агресивного COVID-штаму "Дельта".