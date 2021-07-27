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27 липня 2021, 15:19 568

НСЗУ не вистачає грошей на фінансування лікування від Covid-19

27 липня 2021, 15:19 568
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Фото з відкритих джерел
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На фінансування послуг з лікування COVID-19 за програмою медгарантій у вересні-грудні 2021 року необхідно виділити додатково 5-10 млрд грн.

Про це пише Regionews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами заступниці директора департаменту медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Анна Фенчак, ця сума потенційно може збільшитися

"Відповідно до нашого моделювання, зростання захворюваності очікується наприкінці серпня – у вересні. Якщо говорити про оплату послуг, які надаються пацієнтам з COVID-19, виникне потреба в додаткових коштах. За умови ефективного розподілу маршрутів пацієнта очікується, що загальна потреба на вересень-грудень становитиме від 5 до 10 млрд грн залежно від того, як розвиватиметься пандемія. Якщо будемо розширювати мережу медзакладів, залучати не зовсім ефективну команду, то ця сума може збільшитися", - сказала вона

Крім цього, за словами Фенчак, на початку 2021 року 6,5 млрд грн були перерозподілені з Програми медгарантій на вакцинацію. Нині повернули лише половину цих коштів.

Нагадаємо, що нещодавно мер Кривого Рогу направив телеграму до МОЗ через невиплату зарплат працівникам дев’яти лікарень міста

гроші COVID-19 пандемія вакцинація НСЗУ

 
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