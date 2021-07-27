У Краматорську більше не працює центр масової COVID-вакцинації: у чому причина

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Центр масової вакцинації від коронавірусу в Краматорську Донецької області припинив свою роботу

Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я Андрій Петриченко, пише RegioNews з посиланням на "Новини Донбасу".

Центр масової вакцинації був розташований на льодовій арені. За весь час його роботи там вакцинували 871 особу.

Влада Краматорська подумала, що для імунізації жителів вистачить пунктів вакцинації в амбулаторіях №1 і 2. Сукупно в них можна проводити 270 щеплень на добу.

У мерії пообіцяли поліпшити вакцинацію в амбулаторії №2. Так, із п'ятниці там запрацює третя бригада лікарів, графік роботи буде з 8:00 до 15:00 по буднях. Ті люди, які записувалися в чергу на вакцинацію, будуть запрошені на конкретний час телефоном, щоб уникнути черг.

Нагадаємо, раніше мер Кропивницького запропонував вакцинувати від COVID у громадському транспорті.