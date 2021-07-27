17:25  27 липня
В Івано-Франківську відкриють ще два центри масової COVID-вакцинації
13:41  27 липня
СБУ підозрює керівництво АРМА у корупції: шістьом особам оголошено підозру
17:55  27 липня
Від початку доби окупанти обстрілювали українські позиції тричі
UA | RU
UA | RU
27 липня 2021, 16:08 79

У Краматорську більше не працює центр масової COVID-вакцинації: у чому причина

27 липня 2021, 16:08 79
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Центр масової вакцинації від коронавірусу в Краматорську Донецької області припинив свою роботу

Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я Андрій Петриченко, пише RegioNews з посиланням на "Новини Донбасу".

Центр масової вакцинації був розташований на льодовій арені. За весь час його роботи там вакцинували 871 особу.

Влада Краматорська подумала, що для імунізації жителів вистачить пунктів вакцинації в амбулаторіях №1 і 2. Сукупно в них можна проводити 270 щеплень на добу.

У мерії пообіцяли поліпшити вакцинацію в амбулаторії №2. Так, із п'ятниці там запрацює третя бригада лікарів, графік роботи буде з 8:00 до 15:00 по буднях. Ті люди, які записувалися в чергу на вакцинацію, будуть запрошені на конкретний час телефоном, щоб уникнути черг.

Нагадаємо, раніше мер Кропивницького запропонував вакцинувати від COVID у громадському транспорті.

коронавірус Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua