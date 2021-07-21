СБУ у Дніпрі піймала державиконавців що вкрали у держави 5 мільйонів гривень

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Служба безпеки України викрила державних виконавців Дніпра на розкраданні 5 мільйонів гривень

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу спецслужби

Як встановили правоохоронці, керівники двох структурних підрозділів Державної виконавчої служби Дніпра та їхні підлеглі, розкрадали кошти, які у межах виконавчих проваджень боржники переводили на рахунки державної установи.

У реквізитах замість реального отримувача коштів вказували банківський рахунок підконтрольної фізичної особи-підприємця. В окремих випадках у платіжках фігурували рахунки родичів "ділків" чи їх власні.

У ході обшуків у службових приміщеннях та місцях фактичного проживання учасників оборудки виявлено:

гроші, ймовірно отримані незаконним шляхом;

комп’ютерну техніку та документацію із доказами протиправної діяльності.

Розпочато кримінальні провадження за статтями 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

За результатами проведення відповідних експертиз організаторам та учасникам протиправної схеми планується повідомити про підозру за вчинення вказаних злочинів та додатково за ст. 366 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на початку липня СБУ задокументувала багатомільйоннне розкрадання в "Київавтодорі"