Должностные лица Укрзализныци уличены в хищении 33 млн грн

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ГФС разоблачила должностных лиц Укрзализныци в злоупотреблении служебным положением и хищении 33 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает RegioNews.

В ходе досудебного расследования уголовного производства налоговая милиция ГУ ГФС в г. Киеве разоблачила сотрудников филиала "Юго-Западной железной дороги" АО "Укрзализныця" в злоупотреблении служебным положением и растрате средств на сумму в размере почти 33 млн грн.

Сообщается, что одно из предприятий документально отразило реализацию в адрес филиала "Юго – Западная железная дорога" тормозных дисков, услуг по сбору двигателя, замены фильтров, демонтажа труб на сумму почти 33 млн гривен, а фактическое приобретение ТМЦ не осуществлялось.

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность предприятия-подрядчика, ГФС установила, что в 2019 году предприятие покупало исключительно продукты питания, строительные материалы, что подтверждает отсутствие возможностей по поставке необходимых ТМЦ.

Фактически, филиал "Юго-Западная железная дорога", осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность, оприходовал к своему бухгалтерскому балансу ранее уже списанные и отреконструированные собственными силами тормозные диски, отразив их фиктивное приобретение от упомянутого субъекта. В результате преступной схемы денежные средства были необоснованно переведены на банковские счета предприятия-подрядчика.

В результате таких действий служебные лица филиала "Юго-Западная железная дорога" путем злоупотребления служебным положением допустили растрату или завладение денежными средствами в особо крупных размерах, а также умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль путем документального отражения бестоварных операций и безосновательного завышения расходов, что привело к фактическому не поступлению в государственный бюджет средств в размере почти 6 млн грн. По результатам санкционированных обысков было установлено и изъято бухгалтерскую документацию, журналы – ордера, в которых отражается факт приобретения ТМЦ и услуги у фиктивного предприятия на сумму почти 33 миллиона гривен, – отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

Как сообщалось, экс-глава "Укрзализныци" требует признать незаконным свое увольнение и хочет 17 миллионов морального вреда.

Раньше парламентская ВСК сделала вывод, что состояние АО "Укрзализныця" не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи.