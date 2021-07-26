Кличко дозволив виділити матеріальну допомогу своєму заступнику
Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко погодив виділення матеріальної допомоги своєму заступнику Валентину Мондрієвському.
Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу КМДА.
"Надати заступнику голови КМДА Мондриївському Валентину Миколайовичу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за 2021 рік у розмірі середньомісячної зарплати за рахунок зарплатного фонду виконавчого органу Київської міської ради", - зазначається у розпорядженні.
Нагадаємо, що у серпні 2020 року Віталій Кличко пообіцяв малозабезпеченим захисні набори від COVID-19.
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