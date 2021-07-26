08:56  26 липня
В Україні за добу зафіксували понад 200 нових хворих COVID-19
10:01  26 липня
За добу в Україні від COVID вакцинували майже 50 тисяч осіб
17:59  26 липня
Війна на Донбасі: окупанти 10 разів зірвали "тишу" й поранили сімох наших бійців
UA | RU
UA | RU
26 липня 2021, 14:15 1737

Кличко дозволив виділити матеріальну допомогу своєму заступнику

26 липня 2021, 14:15 1737
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко погодив виділення матеріальної допомоги своєму заступнику Валентину Мондрієвському.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу КМДА.

"Надати заступнику голови КМДА Мондриївському Валентину Миколайовичу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за 2021 рік у розмірі середньомісячної зарплати за рахунок зарплатного фонду виконавчого органу Київської міської ради", - зазначається у розпорядженні.

Нагадаємо, що у серпні 2020 року Віталій Кличко пообіцяв малозабезпеченим захисні набори від COVID-19.

зарплати допомога Кличко Віталій КМДА Рада

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua