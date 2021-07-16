У Львові затримали розповсюджувача наркотиків з "товаром" на півмільйона гривень

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У Львові поліцейські затримали розповсюджувача наркотиків. У нього вилучено «товару» на приблизно 500 тисяч гривень

Про це пише Regionews з посиланнями на відділ комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці вилучили у 30-річного львів’янина 7 зіп-пакетів з наркотичними та психотропними речовинами - "метамфетаміном" (близько 300 грамів), РVP (близько 300 грамів) та MDMA (300 таблеток). Загальна вартість речовин за цінами "чорного" ринку становить близько 500 тисяч гривень. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

15 липня слідчі Львівського районного управління поліції №1 повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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