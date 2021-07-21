СБУ затримала наркокур'єра, який намагався провести кокаїн у шлунку

Служба безпеки України затримала в аеропорту "Бориспіль" наркокур’єрів з 2 кілограмами кокаїну

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу спецслужби

Один з кур’єрів приховав "товар" в особистих речах. Інший намагався перевезти через держкордон понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті. Загалом у ході слідчих дій правоохоронці виявили у наркокур’єрів партію кокаїну загальною вагою 2 кг.

"У межах кримінального провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України затриманим іноземцям повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення причетності до правопорушення інших осіб", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно У Львові затримали розповсюджувача наркотиків з "товаром" на півмільйона гривень