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27 липня 2021, 12:36 351

На Харківщині затримали "злодія в законі" із списку РНБО

27 липня 2021, 12:36 351
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Фото: Нацполіція
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На Харківщині правоохоронці затримали "злодія в законі" на прізвисько "Леван Гальський" та "кримінального авторитета" при спробі незаконного перетину кордону

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

Оперативники спільно з прикордонниками затримали двох осіб без будь-яких документів. За оперативними даними порушниками є "злодій в законі" на прізвисько "Леван Гальський" та "кримінальний авторитет".

Обидва намагалися потрапити на територію України з Російської Федерації поза пунктом пропуску", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 42-річний "злодій в законі" - громадянин РФ - у травні цього року був включений до санкційного списку РНБО. Його спільник - 31-річний громадянин Грузії та "кримінальний авторитет".

Обидва чоловіка затримані. Наразі з ними працюють правоохоронці.

Нагадаємо, що 14 травня РНБО запровадило санкції проти 600 "злодіїв у законі".

злодій в законі прикордонники поліція РНБО кордон

 
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