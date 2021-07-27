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27 июля 2021, 17:32 685

Две раненые женщины-военнослужащие эвакуированы в госпиталь Харькова

27 июля 2021, 17:32 685
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Фото из открытых источников
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В госпиталь в Харькове 27 июля доставили из Донецкой области двух раненых женщин-военнослужащих, одна из них находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщил на брифинге ведущий хирург Военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергей Шипилов, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Сегодня состоялась аэромедицинская эвакуация двух военнослужащих-женщин, которые получили огнестрельные осколочные ранения вчера в Донецкой области. Квалифицированная помощь была оказана на этапе военного мобильного госпиталя. У нас проведено дополнительное обследование. Одна женщина в стабильно тяжелом состоянии, она получила торако-обдоминальное ранение (которое одновременно поражает грудную клетку и брюшную полость - ред.) с повреждением диафрагмы, тонкой, толстой кишки, с наличием металлического осколка в области позвоночника, - рассказал хирург.

Он добавил, что торако-обдоминальное ранение имеет риски многих осложнений, и сейчас действия медиков направлены на то, чтобы их избежать или минимизировать.

По словам Шипилова, в Харькове 51-летней раненой уже провели одну этапную операцию, устранили остатки внутреннего кровотечения, также нейрохирурги планируют удаление осколка с позвоночника. Известно, что военная состоит на службе уже более 5 лет.

Вторая женщина - в состоянии средней тяжести. Она получила непроникающее огнестрельное ранение живота, а также ранение правой конечности. Она получает консервативное медикаментозное лечение, - сообщил врач.

По его информации, женщине 47 лет, в рядах ВСУ она полтора года. Обе раненые родом из Сумщины, служат в одной бригаде по контракту.

От начала июля, уточнил Шипилов, в харьковский госпиталь доставили с передовой 10 раненых и 8 травмированных военнослужащих, сейчас на лечении находятся 9 раненых, 3 травмированных и более 20-и больных из зоны ООС.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 26 июля, зафиксировано 15 нарушений режима "тишины" со стороны боевиков, что привело к ранениям и боевым травмам военнослужащих ООС.

Также известно, что за год действия режима прекращения огня на Донбассе было зафиксировано 1995 обстрелов со стороны незаконных вооруженных группировок боевиков: в ТКГ сравнили количество погибших воинов с предыдущими годами.

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