Две раненые женщины-военнослужащие эвакуированы в госпиталь Харькова
В госпиталь в Харькове 27 июля доставили из Донецкой области двух раненых женщин-военнослужащих, одна из них находится в тяжелом состоянии
Об этом сообщил на брифинге ведущий хирург Военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергей Шипилов, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Сегодня состоялась аэромедицинская эвакуация двух военнослужащих-женщин, которые получили огнестрельные осколочные ранения вчера в Донецкой области. Квалифицированная помощь была оказана на этапе военного мобильного госпиталя. У нас проведено дополнительное обследование. Одна женщина в стабильно тяжелом состоянии, она получила торако-обдоминальное ранение (которое одновременно поражает грудную клетку и брюшную полость - ред.) с повреждением диафрагмы, тонкой, толстой кишки, с наличием металлического осколка в области позвоночника, - рассказал хирург.
Он добавил, что торако-обдоминальное ранение имеет риски многих осложнений, и сейчас действия медиков направлены на то, чтобы их избежать или минимизировать.
По словам Шипилова, в Харькове 51-летней раненой уже провели одну этапную операцию, устранили остатки внутреннего кровотечения, также нейрохирурги планируют удаление осколка с позвоночника. Известно, что военная состоит на службе уже более 5 лет.
Вторая женщина - в состоянии средней тяжести. Она получила непроникающее огнестрельное ранение живота, а также ранение правой конечности. Она получает консервативное медикаментозное лечение, - сообщил врач.
По его информации, женщине 47 лет, в рядах ВСУ она полтора года. Обе раненые родом из Сумщины, служат в одной бригаде по контракту.
От начала июля, уточнил Шипилов, в харьковский госпиталь доставили с передовой 10 раненых и 8 травмированных военнослужащих, сейчас на лечении находятся 9 раненых, 3 травмированных и более 20-и больных из зоны ООС.
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 26 июля, зафиксировано 15 нарушений режима "тишины" со стороны боевиков, что привело к ранениям и боевым травмам военнослужащих ООС.