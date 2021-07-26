На Дніпропетровщині викрили чиновників, які "торгували" статусом учасника бойових дій

Фото: СБУ

У Дніпропетровській області Служба безпеки України викрила схему "продажу" статусу учасника бойових дій, яку організували посадовці одного з військових гарнізонів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Протиправний механізм діяв з жовтня 2020 року. За цей час "послугами" зловмисників скористалися декілька десятків осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними оперативників, посадовці одного з військових гарнізонів Дніпропетровщини відправляли військовослужбовців до зони проведення ООС, але фактично останні залишались за місцями постійної дислокації.

Після закінчення строків відрядження до ООС, військовослужбовці, які жодного дня не перебували на передовій, оформлювали собі статус учасників бойових дій з відповідними пільгами та державними виплатами.

Коштувала така "послуга" 50% від щомісячної премії у 20 тис. грн, що встановлювалась їм на час перебування в зоні проведення ООС.

В межах кримінального провадження чиновнику-організатору схеми повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що на Луганщині затримали пенсіонерку, яку підозрюють у роботі на бойовиків "ЛНР".