Доба на Донбасі: зафіксовано 15 порушень режиму "тиші"

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 26 липня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, що призвело до поранень та бойових травмувань військовослужбовців ООС

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник 4 рази вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Також бойовики вели вогонь по позиціям українських сил, використовуючи гранатомети та міномети різних систем, в районі Причепилівки, Авдіївки, Галицинівки, Опитного, Старогнатівки, Південного, Кам'янки, Широкиного та Водяного, що на Приазов'ї.

Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 27 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели обстріли з мінометів 120-го калібру поблизу Золотого-4 та Водяного.

Раніше повідомлялось, що окупаційні війська на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню в районі ООС. Унаслідок обстрілу четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.