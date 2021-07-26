Фонд гарантування вкладів фізосіб виявив свого "двійника" - вочевидь, шахрайського

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до поліції через виявлення компанії-двійника. ФГВФО зауважив, що не має жодного відношення до "клона"

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО, передає RegioNews.

Згідно з повідомленням, ФГВФО не має жодного відношення до компанії-двійника "Фінансова компанія "Фонд гарантування вкладів", що була зареєстрована 25 березня поточного року та має код ЄДРПОУ 44085785.

Закликаємо усіх бути уважними при укладенні різного роду угод із вказаною фінкомпанією. У свою чергу - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уже звернувся до правоохоронних органів, зокрема до Національної поліції, з проханням вивчити діяльність компанії-тезки та вжити відповідних заходів з метою запобігання вчиненню можливих шахрайських дій, - відзначає пресслужба.

Наразі відомо, що "клон" у видах своєї діяльності відзначив:

будівництво житлових і нежитлових будівель;

інші види грошового посередництва;

інші види кредитування;

надання інших фінансових послуг;

Зокрема, пресслужба ФГВФО повідомляє про те, що серед засновників компанії-двійника відзначаються недобросовісні позичальники одного з банків, що ліквідуються.

Термін прострочки яких, на момент продажу, становив близько 10 років, - зазначається на сайті фонду.

Як повідомлялося, 7 липня на засіданні уряду Немчінов поскаржився на фейкову "профспілку Кабміну". Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов просить правоохоронні органи звернути увагу на діяльність так званої міської профспілки КМУ, яка не має жодного відношення до уряду, але фактично привласнила собі назву.