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23 липня 2021, 13:11 51

Охоронці ринку у Чернівцях "зцілили" жебрака-каліку лише одним привітанням

23 липня 2021, 13:11 51
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Фото: скріншот-відео
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На місцевому ринку у Чернівцях трапився курйозний випадок за участі нібито безногого жебрака та охоронців ринку, які одним привітанням заставили "зцілитися" чоловіка

Як передає RegioNews, відео з подією виклали на сторінці Калинівського ринку в Facebook.

Так, чоловік вдавав із себе жебрака без ніг і сидів у прохідному місці в коробці. До нього згодом підійшли охоронці ринку та привіталися. В цей же момент чоловік раптово "зцілився" - у нього з'явилися ноги, він забрав свою коробку і пішов.

"Пам'ятаєте, ми розповідали вам про нашу Службу фінансового моніторингу та охорони? Так ось, хлопці настільки круті, що не тільки легко ловлять злочинців, але ще і можуть чудесним способом зцілити!" - написали на сторінці Калинівського ринку.

Відео набуло широкого розголосу у місцевих соціальних мережах, охоронцям ринку навіть запропонували пройтися містом і "зцілити" усіх інших жебраків.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі у міському автобусі сталася бійка: пенсіонерка накинулася на жінку, яка їхала без маски.

Чернівці поліція події соцмережі ринок

 
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