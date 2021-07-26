Фонд гарантирования вкладов физлиц обнаружил своего "двойника" - очевидно, мошеннического
Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в полицию из-за обнаружения компании-двойника. ФГВФЛ заметил, что не имеет никакого отношения к "клону"
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, передает RegioNews.
Согласно сообщению, ФГВФЛ не имеет никакого отношения к компании-двойнику "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов", которая была зарегистрирована 25 марта текущего года и имеет код ЕГРПОУ 44085785.
Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной финкомпанией. В свою очередь - Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже обратился в правоохранительные органы, в частности в Национальную полицию, с просьбой изучить деятельность компании-тезки и принять соответствующие меры с целью предотвращения совершения возможных мошеннических действий, - отмечает пресс-служба.
Сейчас известно, что "клон" в видах своей деятельности отметил:
строительство жилых и нежилых зданий;
другие виды денежного посредничества;
другие виды кредитования;
предоставление других финансовых услуг;
В частности, пресс-служба ФГВФЛ сообщает о том, что среди учредителей компании-двойника отмечаются недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков.
Срок просрочки которых, на момент продажи, составлял около 10 лет, - отмечается на сайте фонда.
Как сообщалось, 7 июля на заседании правительства Немчинов пожаловался на фейковый " профсоюз Кабмина". Министр Кабинета Министров Олег Немчинов просит правоохранительные органы обратить внимание на деятельность так называемого городского профсоюза КМУ, который не имеет никакого отношения к правительству, но фактически присвоил себе название.