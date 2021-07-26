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26 июля 2021, 18:53 3

Фонд гарантирования вкладов физлиц обнаружил своего "двойника" - очевидно, мошеннического

26 июля 2021, 18:53 3
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Фото из открытых источников
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в полицию из-за обнаружения компании-двойника. ФГВФЛ заметил, что не имеет никакого отношения к "клону"

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, передает RegioNews.

Согласно сообщению, ФГВФЛ не имеет никакого отношения к компании-двойнику "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов", которая была зарегистрирована 25 марта текущего года и имеет код ЕГРПОУ 44085785.

Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной финкомпанией. В свою очередь - Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже обратился в правоохранительные органы, в частности в Национальную полицию, с просьбой изучить деятельность компании-тезки и принять соответствующие меры с целью предотвращения совершения возможных мошеннических действий, - отмечает пресс-служба.

Сейчас известно, что "клон" в видах своей деятельности отметил:

строительство жилых и нежилых зданий;

другие виды денежного посредничества;

другие виды кредитования;

предоставление других финансовых услуг;

В частности, пресс-служба ФГВФЛ сообщает о том, что среди учредителей компании-двойника отмечаются недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков.

Срок просрочки которых, на момент продажи, составлял около 10 лет, - отмечается на сайте фонда.

Как сообщалось, 7 июля на заседании правительства Немчинов пожаловался на фейковый " профсоюз Кабмина". Министр Кабинета Министров Олег Немчинов просит правоохранительные органы обратить внимание на деятельность так называемого городского профсоюза КМУ, который не имеет никакого отношения к правительству, но фактически присвоил себе название.

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