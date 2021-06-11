Правоохоронці Херсонщини виявили наркоплантацію: вилучили товару на 5 мільйонів

Фото: Нацполіція

У Херсонській області в одному з сіл Каховського району поліцейські виявили наркоплантацію та вилучили коноплі на 5 мільйонів гривень

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

У двох теплицях поліцейські виявили понад 200 кущів елітних сортів конопель заввишки до двох метрів. Також правоохоронці вилучили висушені рослини конопель вагою понад 10 кг. За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить приблизно 5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Також під час обшуку в будинку 31-річного чоловіка було вилучено травматичний пістолет "Форт".

Правоохоронці відпрацьовують зв’язки чоловіка та його можливу причетність до збуту наркотиків. Відкрито кримінальне правопорушення.

Раніше повідомлялось, що на Хмельниччині викрили злочинну групу, яка виготовляла психотропи.