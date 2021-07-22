На Миколаївщині поліція накрила "наркосклад" з 40 кілограмами канабісу

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На Миколаївщині поліцейські вилучили у місцевого жителя 40 кілограмів канабісу на суму майже 8 мільйонів гривень

Про це пише Regionews з посиланям на відділ комунікації поліції Миколаївської області

Зазначається, що 21 липня співробітники відділення поліції №1 Баштанського районного відділу спільно зі співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ДБН НПУ за процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури провели у 37-річного мешканця Нового Бугу санкціоновані обшуки.

Під час обшуків у будинку чоловіка правоохоронці виявили насадження коноплі заввишки близько 1,5 метра, які були ретельно оброблені та доглянуті, а в самому будинку - 18 відер, наповнених вже готовим до вживання канабісом. Загальна вага наркоречовин становить близько 40 кг, вартість яких за цінами "чорного" ринку сягає близько 8 мільйонів гривень

Відбувається розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у березні на Миколаївщині затримали банду наркоторговців.