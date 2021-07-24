У Кривому Розі горів пансіонат для літніх людей
У Кривому Розі сталась пожежа в будівлі, де було організовано проживання людей похилого віку. Жертв та постраждалих немає
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
24 липня о 03 год. 06 хв. у м. Кривий Ріг по вул. Железнякова, 7 на території приватного домоволодіння в трьохповерховій будівлі (орендар приміщень ФОП Лазуніна О.Ю.), в якій організовано проживання осіб похилого віку, на першому поверсі в господарчому приміщенні виникла пожежа, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що о 04 год. 20 хв. пожежу було ліквідовано на площі 16 м кв.
Жертв та постраждалих немає.
Рятувальниками було врятовано 17 осіб похилого віку та 5 осіб евакуйовано персоналом до прибуття пожежників (всього перебувало 25 осіб, з них 3 персонал).
Як повідомлялося, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.
12 березня у Києві горів будинок для людей похилого віку. Жертв та постраждалих немає.