У Кривому Розі горів пансіонат для літніх людей

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У Кривому Розі сталась пожежа в будівлі, де було організовано проживання людей похилого віку. Жертв та постраждалих немає

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

24 липня о 03 год. 06 хв. у м. Кривий Ріг по вул. Железнякова, 7 на території приватного домоволодіння в трьохповерховій будівлі (орендар приміщень ФОП Лазуніна О.Ю.), в якій організовано проживання осіб похилого віку, на першому поверсі в господарчому приміщенні виникла пожежа, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 04 год. 20 хв. пожежу було ліквідовано на площі 16 м кв.

Жертв та постраждалих немає.

Рятувальниками було врятовано 17 осіб похилого віку та 5 осіб евакуйовано персоналом до прибуття пожежників (всього перебувало 25 осіб, з них 3 персонал).

Як повідомлялося, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

12 березня у Києві горів будинок для людей похилого віку. Жертв та постраждалих немає.