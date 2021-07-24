ГСЧС объявила самый высокий уровень пожарной опасности: что запрещается
В Украине 24-26 июля будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС, передает RegioNews.
По данным Укргидрометцентра, 24-26 июля в восточных, Волынской, Житомирской областях и в Крыму, 26 июля и во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, - говорится в сообщении.
В ГСЧС предупреждают, что это повлечет неудобства для граждан и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.
Спасатели напомнили, что в течение пожароопасного периода запрещается:
посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
разводить костры в лесу и лесопосадках;
заезжать автомобилем в лес;
курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;
охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
создавать свалки и сжигать отходы;
сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.
Спасатели отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческого легкомыслия. В связи с этим ГСЧС призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.
Как сообщалось, вчера на Хмельнитчине спасли от огня 65 га пшеницы. В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области спасатели ликвидировали пожар на поле с пшеницей, которое вероятно занялось от падения высоковольтной линии.