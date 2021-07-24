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24 июля 2021, 12:33 119

ГСЧС объявила самый высокий уровень пожарной опасности: что запрещается

24 июля 2021, 12:33 119
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Фото из открытых источников
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В Украине 24-26 июля будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС, передает RegioNews.

По данным Укргидрометцентра, 24-26 июля в восточных, Волынской, Житомирской областях и в Крыму, 26 июля и во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, - говорится в сообщении.

В ГСЧС предупреждают, что это повлечет неудобства для граждан и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.

Спасатели напомнили, что в течение пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.

Спасатели отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческого легкомыслия. В связи с этим ГСЧС призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

Как сообщалось, вчера на Хмельнитчине спасли от огня 65 га пшеницы. В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области спасатели ликвидировали пожар на поле с пшеницей, которое вероятно занялось от падения высоковольтной линии.

Раньше на Полтавщине сгорели почти три десятка ульев с пчелами.

пожар огонь ГСЧС запрет гидрометцентр

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