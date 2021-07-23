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23 липня 2021, 09:41 233

Негода в Україні: без струму залишились 13 населених пунктів

23 липня 2021, 09:41 233
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Через сильні грози та пориви вітру без електроенергії в Україні залишилися 13 населених пунктів у трьох областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.

Станом на 07:00, 23 липня, в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 13 населених пунктів у 3 областях (Київська - 9, Донецька - 3 і Кіровоградська - 1)", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, як повідомили рятувальники, минулої доби в Україні спостерігалися ускладнення погодних умов в окремих областях.

Так, шквальний вітер та інтенсивні дощі призвели до підтоплення 38 приватних житлових будинків та дворогосподарств, а також до повалення дерев. Зокрема, поривами вітру було пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев.

Раніше повідомлялось, що в результаті негоди, яка підтопила у Бердянську будинки та дороги, стався обрив проводів електропостачання на підтоплену ділянку. В результаті цього загинули двоє людей.

негода рятувальники ДСНС Будинок електрика

 
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