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21 липня 2021, 15:30 269

На Полтавщині згоріли майже три десятка вуликів з бджолами

21 липня 2021, 15:30 269
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Фото з відкритих джерел
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У селі Велика Павлівка Полтавської області 20 липня згоріли десятки вуликів з бджолами

Про це повідомили в ДСНС Полтавщини, пише RegioNews.

Відомо, що займання сталося вдень, близько 16:00. У вогні згоріло 28 вуликів з бджолами, а також колісна платформа і трава на площі 0,6 га.

Водночас 30 вуликів з бджолами все ж вдалося врятувати від пожежі, також не постраждала ще одна колісна платформа. Пожежу було локалізовано о 17:20, а о 18:40 – ліквідовано.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті блискавка влучила в базу відпочинку і стала причиною пожежі.

Україна пожежа Полтава Полтавська область тварини

 
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