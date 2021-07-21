На Полтавщині згоріли майже три десятка вуликів з бджолами

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У селі Велика Павлівка Полтавської області 20 липня згоріли десятки вуликів з бджолами

Про це повідомили в ДСНС Полтавщини, пише RegioNews.

Відомо, що займання сталося вдень, близько 16:00. У вогні згоріло 28 вуликів з бджолами, а також колісна платформа і трава на площі 0,6 га.

Водночас 30 вуликів з бджолами все ж вдалося врятувати від пожежі, також не постраждала ще одна колісна платформа. Пожежу було локалізовано о 17:20, а о 18:40 – ліквідовано.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті блискавка влучила в базу відпочинку і стала причиною пожежі.