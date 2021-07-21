На Полтавщині згоріли майже три десятка вуликів з бджолами
У селі Велика Павлівка Полтавської області 20 липня згоріли десятки вуликів з бджолами
Про це повідомили в ДСНС Полтавщини, пише RegioNews.
Відомо, що займання сталося вдень, близько 16:00. У вогні згоріло 28 вуликів з бджолами, а також колісна платформа і трава на площі 0,6 га.
Водночас 30 вуликів з бджолами все ж вдалося врятувати від пожежі, також не постраждала ще одна колісна платформа. Пожежу було локалізовано о 17:20, а о 18:40 – ліквідовано.
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті блискавка влучила в базу відпочинку і стала причиною пожежі.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні