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24 липня 2021, 11:43 13

Українська сторона не погодиться на поновлення очного формату переговорів ТКГ щодо Донбасу в Мінську – Арестович

24 липня 2021, 11:43 13
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Фото з відкритих джерел
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Названі причини, чому українська сторона не погодиться на поновлення очного формату переговорів Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в Мінську

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповів радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, коментуючи відповідну пропозицію Росії.

Я не знаю, чим вони керуються, але українська делегація керується двома речами. Перше, ми вважаємо, що епідеміологічна ситуація не дозволяє нам їхати в Мінськ, і ми воліємо залишитися в режимі відеоконференції. Друге – це ситуація в Білорусі, а саме те, що ми не визнали обраним президентом Лукашенка. Україна відмовила йому в праві презентувати білоруський народ. Тобто в такому стані їхати в країну і апелювати до її посередницьких послуг було б величезною помилкою. Думаю, ми залишимося в режимі відеоконференції поки, - заявив Арестович.

Водночас він зауважив, що вибір іншого місця для переговорів замість Білорусі поки "має теоретичний характер", тому що різні країни дотримуються різних епідеміологічних заходів.

Я думаю, в найближчий час все залишиться в режимі відеоконференції. Що стосується країн, які могли б прийняти – це могли б бути нейтральні країни, які не є країнами НАТО. В Європі це Австрія, Швейцарія. Пропозиції різні лунали – від Польщі, Туреччини, але згоду мають надати всі сторони. Чи погодяться росіяни взагалі на перенесення – поки невідомо, - додав радник української делегації в ТКГ.

Як повідомлялося, ще у травні У ТКГ розповіли, хто ухвалить рішення про перенесення засідань з Мінська. Рішення про перенесення засідань Тристоронньої контактної групи з Мінська буде розглядати нове керівництво ОБСЄ.

Тоді ж очільник української делегації в ТКГ Кравчук назвав країни, у які можуть перенести засідання ТКГ.

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