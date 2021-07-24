Украинская сторона не согласится на возобновление очного формата переговоров ТКГ по Донбассу в Минске – Арестович

Фото из открытых источников

Названы причины, почему украинская сторона не согласится на возобновление очного формата переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, комментируя соответствующее предложение России.

Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое, мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе - это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве презентовать белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока, - заявил Арестович.

В то же время он отметил, что выбор другого места для переговоров вместо Беларуси пока "имеет теоретический характер", потому что разные страны придерживаются различных эпидемиологических мер.

Я думаю, в ближайшее время все останется в режиме видеоконференции. Что касается стран, которые могли бы принять - это могли бы быть нейтральные страны, которые не являются странами НАТО. В Европе это Австрия, Швейцария. Предложения разные звучали - от Польши, Турции, но согласие должны предоставить все стороны. Согласятся ли россияне вообще на перенос – пока неизвестно, - добавил советник украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось, еще в мае В ТКГ рассказали, кто примет решение о переносе заседаний из Минска. Решение о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска будет рассматривать новое руководство ОБСЕ.

Тогда же глава украинской делегации в ТКГ Кравчук назвал страны, в которые могут перенести заседания ТКГ.