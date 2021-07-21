Підпалювача "Епіцентру" на Миколаївщині помістили до психіатричного закладу із посиленим режимом нагляду

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Миколаївська облпрокуратура просить суд про застосування примусового медичного лікування стосовно громадянина, який обвинувачується у підпалі магазину «Епіцентр» у м. Первомайськ та у закінченому замахі на умисне вбивство двох або більше осіб

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, 2 лютого цього року близько 12.30 год зловмисник прибув до магазину "Епіцентр", та з метою знищення магазину, у відділі, де продаються лакофарбові матеріали, взяв пляшку розчинника "Уайт-спірит", зняв кришку та облив нею інші коробки з цим засобом. Після чого за допомогою запальнички підпалив пляшку та кинув її на прилавок, - йдеться в повідомленні.

Вогнем було знищено орієнтовно 4000 кв м із загальної площі приміщення магазину та товар, який знаходився в магазині.

Це помітили охоронці магазину та спробували його затримати. Підпалювач чинив опір та наніс удари гострою частиною сокири двом охоронцям.

Наразі зловмисник поміщений до психіатричного закладу із посиленим режимом нагляду.

Прокуратура затвердила та скерувала до суду клопотання про застосування щодо цього 37-річного жителя м. Первомайськ примусових заходів медичного характеру.

Як повідомлялося, 2 лютого "Епіцентр” у Первомайську підпалив чоловік із ножем та сокирою. Внаслідок нападу постраждали двоє охоронців гіпермаркету, їх доставили до лікарні.

Також за інформацією ДАБІ, згорілий у Первомайську ТЦ "Епіцентр" не був введений в експлуатацію. Торговий центр не отримав сертифікат про введення в експлуатацію через подачу неповного пакета документів.