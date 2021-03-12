У Києві горів будинок для людей похилого віку
Зранку 12 березня у Подільському районі Києва виникла пожежа на покрівлі триповерхової будівлі, де живуть літні люди.
Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС.
12 березня о 05:51 у Подільському районі по вул. Лісозахисна, 11 б, у трьохповерховій будівлі (розмір 15х10 м) для пристарілих "Срібний вік" на покрівлі виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у будівлі знаходилось 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу. Підрозділи ДСНС та обслуговуючий персонал із верхніх поверхів евакуювали на перший поверх усіх людей. Жертв та постраждалих немає.
О 06:55 пожежу локалізували на площі 100 м². О 07:17 пожежу ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 35 осіб особового складу та 8 одиниць основної та спеціальної техніки.
Нагадаємо, 10 березня, близько 15 години у Шепетівській багатопрофільній лікарні розпочалася пожежа в одному із корпусів: зайнялася покрівля хірургічного відділення.