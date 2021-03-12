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12 березня 2021, 08:56 1017

У Києві горів будинок для людей похилого віку

12 березня 2021, 08:56 1017
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Жертв та постраждалих немає
Жертв та постраждалих немає
Фото: ДСНС
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Зранку 12 березня у Подільському районі Києва виникла пожежа на покрівлі триповерхової будівлі, де живуть літні люди.

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС.

12 березня о 05:51 у Подільському районі по вул. Лісозахисна, 11 б, у трьохповерховій будівлі (розмір 15х10 м) для пристарілих "Срібний вік" на покрівлі виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у будівлі знаходилось 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу. Підрозділи ДСНС та обслуговуючий персонал із верхніх поверхів евакуювали на перший поверх усіх людей. Жертв та постраждалих немає.

О 06:55 пожежу локалізували на площі 100 м². О 07:17 пожежу ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 35 осіб особового складу та 8 одиниць основної та спеціальної техніки.

Нагадаємо, 10 бе­рез­ня, близь­ко 15 го­ди­ни у Ше­пе­тівсь­кій ба­га­топ­ро­філь­ній лі­кар­ні роз­по­ча­ла­ся по­же­жа в од­но­му із кор­пу­сів: зай­ня­ла­ся пок­рівля хі­рур­гічно­го від­ді­лен­ня.

пожежа рятувальники ДСНС пенсіонери Будинок

 
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