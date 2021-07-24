В Кривом Роге горел пансионат для пожилых людей

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В Кривом Роге произошел пожар в здании, где было организовано проживание пожилых людей. Жертв и пострадавших нет

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

24 июля в 03 час. 06 мин. в г. Кривой Рог по ул. Железнякова, 7 на территории частного домовладения в трехэтажном здании (арендатор помещений ФЛП Лазунина А. Ю.), в котором организовано проживание лиц пожилого возраста, на первом этаже в хозяйственном помещении возник пожар, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 04 час. 20 мин. пожар был ликвидирован на площади 16 м кв.

Жертв и пострадавших нет.

Спасателями были спасены 17 человек пожилого возраста и 5 человек эвакуированы персоналом до прибытия пожарных (всего находилось 25 человек, из них 3 персонал).

Как сообщалось, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

12 марта в Киеве горел дом престарелых. Жертв и пострадавших нет.