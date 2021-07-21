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21 липня 2021, 20:30 454

Чиновники, які не складуть тест на знання державної мови, зможуть його перездати – Немчінов

21 липня 2021, 20:30 454
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Фото з відкритих джерел
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Чиновники, які не складуть тест на знання державної мови, зможуть упродовж 4 місяців його перездати

Про це розповів Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

Він також виключив корупційну складову під час складання іспиту.

Закон один для всіх - чи працює людина або претендує на посаду в секретаріаті Кабміну, або це місцева адміністрація. Є можливість протягом 4 місяців перездати це тестування, - сказав міністр.

Немчінов пояснив, що складати іспит з державної мови чиновникам було потрібно і раніше, але тепер вони зобов'язані документально підтвердити його результат.

Звичайно, така норма була присутня, не було вимоги з приводу підтвердження цього рівня у вигляді свідоцтв, які зараз будуть видаватися за підсумками проведення тестування. Така норма існувала ще й щодо деяких категорій посад, де є визначення іноземної мови, але більшість фахівців її не проходять або не показують необхідний рівень, - зазначив він.

Міністр додав, що корупційна складова під час складання цього тесту виключена, оскільки чиновники не контактують з людиною, яка визначає рівень їх знання державної мови.

Як повідомлялося, 19 липня під час першої іспитової сесії на рівень володіння державною мовою стався технічний збій.

мова чиновники екзамен міністр Олег Немчінов

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