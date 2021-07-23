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23 июля 2021, 21:58 102

Черкасская выпускница подала апелляцию и отстояла 200 баллов за ВНО по истории

23 июля 2021, 21:58 102
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Фото: сайт Черкасского горсовета
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Выпускница Черкасского физико-математического лицея Татьяна Новакивская подала апелляцию на результат ВНО и защитила свой результат в двести баллов

Об этом сообщила проректор Черкасского областного институтка последипломного образования педагогических работников Наталья Лисова, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

По выводам апелляции на результаты внешнего независимого оценивания, Татьяне засчитали самые высокие двести баллов по истории Украины.

Сама выпускница отметила, что сначала по результатам тестирования получила 198,5 баллов.

Нам выдали карточки результатов и сканкопии бланков ответов. На копии было видно, что я оставила ответ на один из вопросов, но на карте показывало, что его не зачислили. Это было задание, где надо было вписать три из семи правильных ответов. Цифры были написаны нечетко, поэтому компьютер их не прочитал. Я была уверена в том, что все выполнила правильно, поэтому решила защищать свои баллы, – рассказала девушка.

Профильные предметы для физико-математического лицея это математика и информатика, поэтому кое-кого из образовательной сферы откровенно удивило, что в этом заведении есть двести баллов по истории.

Поступать, отметила Татьяна, планирует в столичный университет.

По словам Натальи Лисовой, в этом году по Черкасской области 15 "двухсотбальников".

Как сообщалось, сегодня завершился прием заявлений и документов для поступления на бакалавриат и магистратуру.

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