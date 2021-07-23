Укрзалізниця повідомляє про затримку потяга "Солотвино-Київ" через аварію
В "Укрзалізниці" заявили про затримку руху потягу №14 Київ-Солотвино. Причиною стала аварія, яка сталася сьогодні на залізничному переїзді в Закарпатській області
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу УЗ.
Зворотний рейс поїзда №13 із Солотвина до Києва вирушить із вимушеною затримкою. Прибуття до Києва очікується із запізненням на 2 години 50 хвилин, - йдеться у повідомленні.
За останньою інформацією, пасажири поїзда, що зіткнувся з вантажівкою на регульованому залізничному переїзді, доставлені до кінцевого пункту призначення.
Як повідомлялося, на Закарпатті фура в'їхала у потяг: евакуювали понад 200 людей.
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