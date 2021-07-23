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23 липня 2021, 17:08 125

Укрзалізниця повідомляє про затримку потяга "Солотвино-Київ" через аварію

23 липня 2021, 17:08 125
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Фото з відкритих джерел
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В "Укрзалізниці" заявили про затримку руху потягу №14 Київ-Солотвино. Причиною стала аварія, яка сталася сьогодні на залізничному переїзді в Закарпатській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу УЗ.

Зворотний рейс поїзда №13 із Солотвина до Києва вирушить із вимушеною затримкою. Прибуття до Києва очікується із запізненням на 2 години 50 хвилин, - йдеться у повідомленні.

За останньою інформацією, пасажири поїзда, що зіткнувся з вантажівкою на регульованому залізничному переїзді, доставлені до кінцевого пункту призначення.

Як повідомлялося, на Закарпатті фура в'їхала у потяг: евакуювали понад 200 людей.

Закарпаття Укрзализныця аварія поїзд графік

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