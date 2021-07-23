На Закарпатті фура в'їхала у потяг: евакуювали понад 200 людей

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На Закарпатті пасажирський потяг зіштовхнувся із вантажівкою, внаслідок чого понад 200 пасажирів евакуювали, а троє осіб - постраждали

Про це повідомив речник Управління ДСНС в Закарпатській області Федір Філіп, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Наразі попередньо відомо, що сьогодні о 12 годині дня біля села Рокосова сталася ДТП внаслідок зіткнення пасажирського поїзда "Київ - Солотвино" із вантажівкою. Відомо наразі про трьох постраждалих — це водій вантажівки та двоє пасажирів. Вони госпіталізовані до лікарні", - повідомив Філіп.

Також, за його словами, із потяга евакуювали 226 пасажирів — наразі місцева влада організовує довіз людей від дороги до автостанції міста Хуст.

Відомо, що перший вагон потяга зійшов з рейок, на місці чергує дві одиниці пожежної техніки ДСНС, вони контролюють пожежну безпеку.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині вантажівка розтрощила автівку.