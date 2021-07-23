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23 июля 2021, 17:08 272

Укрзализныця сообщает о задержке поезда "Солотвино-Киев" из-за аварии

23 июля 2021, 17:08 272
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Фото из открытых источников
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В "Укрзализныце" заявили о задержке движения поезда №14 Киев-Солотвино. Причиной стала авария, которая произошла сегодня на железнодорожном переезде в Закарпатской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Обратный рейс поезда №13 из Солотвино в Киев отправится с вынужденной задержкой. Прибытие в Киев ожидается с опозданием на 2 часа 50 минут, - говорится в сообщении.

По последней информации, пассажиры поезда, столкнувшегося с грузовиком на регулируемом железнодорожном переезде, доставлены в конечный пункт назначения.

Как сообщалось, на Закарпатье фура въехала в поезд: эвакуировали более 200 человек.

Закарпатье Укрзализныця авария поезд график

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