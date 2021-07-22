На Хмельнитчине депутаты Каменец-Подольского горсовета заблокировали работу сессии и повредили микрофон

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Очередное заседание сессии Каменец-Подольского городского совета, запланированное на сегодня, 22 июля, началось с инцидента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА "ХМ-ИНСАЙД".

На рассмотрение сессии среди прочего выносились вопросы внесения изменений в бюджет общины, финансирования деятельности коммунальной и социальной сфер города и тому подобное.

Однако часть избранников, обвинив городского голову Михаила Поситко в давлении на их однопартийцев и нарушении регламента, заблокировала трибуну еще в начале работы сессии. А впоследствии во время выступления городского головы повредили его микрофон.

В сессионном зале присутствовали жители села Довжок, которое входит в состав Каменец-Подольской городской теробщины. Они призвали депутатов проголосовать за программу коммунального транспорта, поскольку существует проблема надлежащего транспортного обеспечения между селом и городом. Сейчас в работе сессии объявлен перерыв.

В Каменец-Подольском городском совете до сих пор не решены кадровые вопросы: относительно заместителей городского головы, секретаря горсовета, старост.

Как сообщалось, 12 февраля в Каменец-Подольском мэр отменил решение горсовета об избрании секретаря. Ранее городской совет смог лишь с третьей попытки проголосовать за его избрание.

15 февраля в Каменце-Подольском депутаты не нашли голосов для отмены решения мэра. Он ранее ветировал решение городского совета об избрании секретаря.

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