11:41  22 июля
На Херсонщине обнаружили агентурную сеть ФСБ России: среди информаторов - правоохранители и чиновники
13:26  22 июля
В Одессе обрушилась часть здания и разбила машины
08:06  22 июля
Сутки в ООС: оккупанты трижды сорвали "тишину" и ранили нашего воина
UA | RU
UA | RU
22 июля 2021, 15:48 51

На Хмельнитчине депутаты Каменец-Подольского горсовета заблокировали работу сессии и повредили микрофон

22 июля 2021, 15:48 51
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Очередное заседание сессии Каменец-Подольского городского совета, запланированное на сегодня, 22 июля, началось с инцидента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА "ХМ-ИНСАЙД".

На рассмотрение сессии среди прочего выносились вопросы внесения изменений в бюджет общины, финансирования деятельности коммунальной и социальной сфер города и тому подобное.

Однако часть избранников, обвинив городского голову Михаила Поситко в давлении на их однопартийцев и нарушении регламента, заблокировала трибуну еще в начале работы сессии. А впоследствии во время выступления городского головы повредили его микрофон.

В сессионном зале присутствовали жители села Довжок, которое входит в состав Каменец-Подольской городской теробщины. Они призвали депутатов проголосовать за программу коммунального транспорта, поскольку существует проблема надлежащего транспортного обеспечения между селом и городом. Сейчас в работе сессии объявлен перерыв.

В Каменец-Подольском городском совете до сих пор не решены кадровые вопросы: относительно заместителей городского головы, секретаря горсовета, старост.

Как сообщалось, 12 февраля в Каменец-Подольском мэр отменил решение горсовета об избрании секретаря. Ранее городской совет смог лишь с третьей попытки проголосовать за его избрание.

15 февраля в Каменце-Подольском депутаты не нашли голосов для отмены решения мэра. Он ранее ветировал решение городского совета об избрании секретаря.

Читайте также: Мэр без власти: как в Каменце-Подольском разругались бывшие союзники, и почему там запахло новыми выборами. Ситуативная коалиция "Свободы" и "Слуги народа" оказалась нежизнеспособной, но и оппозиция, которую держит в своих руках неудачник мэрских выборов Владимир Мельниченко, не может провести необходимые кадровые решения.

Хмельницкая область горсовет сессия депутаты Каменец-Подольский

Депутаты Тернопольщины проигнорировали сессию облсовета
21 июля 2021, 21:07
На сессию Запорожского горсовета пришло всего несколько депутатов
20 июля 2021, 13:27
Верховная рада назначила внеочередные выборы Карловского горсовета на Полтавщине
15 июля 2021, 16:29
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua