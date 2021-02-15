У Кам'янець-Подільському депутати не знайшли голосів для скасування рішення мера

Він раніше ветував рішення міської ради про обрання секретаря

Він раніше ветував рішення міської ради про обрання секретаря

Фото: Суспыльне

Сьогодні, 15 лютого міська рада Кам’янець-Подільського Хмельницької області не змогла подолати вето мера на рішення про обрання секретарем депутата Сергія Самсонюка.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Таким чином, міська рада залишається без секретаря. Це було єдине питання, яке виносилось на порядок денний пленарного засідання сесії міської ради VIII скликання.

Для подолання вето міського голови, за рішення мала проголосувати більшість депутатів від складу міськради восьмого скликання, яка складається з 38 депутатів”, - йдеться в повідомленні.

Депутати змогли зібрати лише 19 голосів із необхідних 26. 12 проголосували проти, ще 4 утрималися. У залі були присутні 34 депутата та мер Кам'янець-Подільського Михайло Посітко.

Нагадаємо, 12 лютого у Кам'янець-Подільському мер скасував рішення міськради про обрання секретаря, раніше міська рада змогла лише з третьої спроби проголосувати за його обрання.