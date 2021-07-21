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21 июля 2021, 20:30 1317

Чиновники, которые не сдали тест на знание государственного языка, смогут его пересдать – Немчинов

21 июля 2021, 20:30 1317
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Фото из открытых источников
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Чиновники, которые не сдадут тест на знание государственного языка, смогут в течение 4 месяцев его пересдать

Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире "Украина 24", передает RegioNews.

Он также исключил коррупционную составляющую во время сдачи экзамена.

Закон один для всех - работает ли человек или претендует на должность в секретариате Кабмина, или это местная администрация. Есть возможность в течение 4 месяцев пересдать это тестирование, - сказал министр.

Немчинов пояснил, что сдавать экзамен по государственному языку чиновникам нужно было и раньше, но теперь они обязаны документально подтвердить его результат.

Конечно, такая норма присутствовала, не было требования по поводу подтверждения этого уровня в виде свидетельств, которые сейчас будут выдаваться по итогам проведения тестирования. Такая норма существовала еще и в отношении некоторых категорий должностей, где есть определение иностранного языка, но большинство специалистов ее не проходят или не показывают необходимый уровень, - отметил он.

Министр добавил, что коррупционная составляющая при сдаче этого теста исключена, поскольку чиновники не контактируют с человеком, который определяет уровень их знания государственного языка.

Как сообщалось, 19 июля во время первой экзаменационной сессии на уровень владения государственным языком произошел технический сбой.

язык чиновники экзамен министр Олег Немчинов

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