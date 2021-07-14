КСУ визнав мовний закон конституційним

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Як пише Regionews, про це в телеграм каналі повідомила представник ВР у КСУ Ольга Совгиря

"Конституційний Суд ухвалив рішення у справі за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За результатами розгляду справи Конституційний Суд визнав оскаржуваний закон таким, що відповідає Конституції",-написала Совгиря.

Депутат нагадала, що в конституційному поданні автори подання посилались на його неконституційність як в частині окремих положень за змістом, так і на суттєві порушення Верховною Радою норм Регламенту при його прийнятті.

Нагадаємо, що у 2019 році до Конституційного суду України надійшло подання 51 народного депутата, які просять перевірити на відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

"Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що положеннями низки статей закону №2704-VIII порушуються права громадян на використання рідної мови, обмежується доступ громадян, наприклад, до культурної продукції рідною мовою, створюється атмосфера нетерпимості до мовного різноманіття, історично притаманного єдиному багатонаціональному народу України, не врегульовується порядок застосування мов національних меншин в Україні…" – йдеться в поданні.