Україна очікує 13 млн доз вакцин від COVID-19 до кінця літа
Україна має домовленості на поставки 13 мільйонів доз вакцин від COVID-19, які мають прибути до кінця літа
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає RegioNews.
Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх бажаючих, — сказав Шмигаль.
Зокрема, він відзначив, що в Україні наразі доступні чотири види вакцин, "кожна з яких запобігає тяжкому перебігу хвороби” і закликав активно щепитися. Також він нагадав про початок п’ятої хвилі вакцинації в країні.
Як повідомлялося, 18 липня Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna проти COVID-19 від США.
Також Шмигаль оголосив про початок п'ятого етапу вакцинації в Україні.
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