МОЗ пропонує зобов'язати невакцинованих іноземців та українців, що повертаються додому самоізолюватися

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Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити контроль при перетині державного кордону у зв’язку зі зростанням в окремих регіонах світу та Європи випадків захворюваності на COVID-19, зокрема штам «Дельта» та зобов’язати невакционованих іноземців та українців, що приїздять\повертаються до України самоізолюватися.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу Офісу Президента

За словами міністра охорони Віктора Ляшка, пропонується, щоб "всі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції, або сім днів, якщо після цього терміну отримають негативний ПЛР-тест. Українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції".

При цьому пропонується звільнити від самоізоляції дітей віком до 18 років та осіб, що виїхали до набуття чинності відповідною постановою.

Нагадаємо, що 18 липня Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna проти COVID-19 від США. Станом на 7 липня зроблено понад 3 мільйони щеплень від COVID-19