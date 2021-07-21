Украина ожидает 13 млн доз вакцин от COVID-19 до конца лета

Фото из открытых источников

Украина имеет договоренности на поставки 13 миллионов доз вакцин от COVID-19, которые должны прибыть до конца лета

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает RegioNews.

Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих, — сказал Шмигаль.

В частности, он отметил, что в Украине сейчас доступны четыре вида вакцин, "каждая из которых предотвращает тяжелое течение болезни” и призвал активно прививаться. Также он напомнил о начале пятой волны вакцинации в стране.

Как сообщалось, 18 июля Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna против COVID-19 от США.

Также Шмигаль объявил о начале пятого этапа вакцинации в Украине.