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19 липня 2021, 19:18 17

Шмигаль оголосив про початок п'ятого етапу вакцинації в Україні

19 липня 2021, 19:18 17
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Фото з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що на цьому тижні починається п'ятий етап вакцинації в Україні. Це означає початок останнього етапу, прописаного в національній дорожній карті з імунізації від COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Цього тижня ми запускаємо п'ятий етап вакцинації. Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх бажаючих, - зазначив Шмигаль.

За його словами, цього тижня регіони отримають два мільйони доз Moderna, яка призначена для масової вакцинації робочих колективів.

Як повідомлялося, 16 червня у МОЗ розповіли, коли українці зможуть обирати вакцину для щеплень від COVID-19. Доступність вакцини для всіх - це п'ятий етап кампанії щеплення від COVID-19.

вакцинація Деніс Шмигаль уряд прем'єр Moderna

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