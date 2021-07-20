На курорти України суне негода

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Довгий період аномальної спеки закінчується, на кілька днів температура повітря стане прохолоднішою. Але спека ще повернеться

Про це повідомляє Sinoptik.ua, передає RegioNews.

На курортах України сюрпризи погоди дивуватимуть нас на цьому тижні дуже часто. Довгий період аномальної спеки закінчується, за прогнозом Sinoptik.ua на кілька днів температура повітря стане прохолоднішою. Але спека повернеться, хоча й не африканська, як це було нещодавно. Атмосфера накопичила достатню кількість енергії в спекотні дні, а чим довше тримається антициклон, тим потужніше утворення купчастих хмар. Це означає, що грози та дощі, вітер та бурі дуже вірогідні після тривалої спеки.

Курорти Чорного моря

Зниження температури на курортах Чорного моря незначне, до +24 °С максимально.

Самим дощовим й прохолодним днем ​​стане четвер, 22 липня, від +24 °С до +27 °С, очікується сильний вітер до 10 м/сек, пориви вітру можуть досягати 18 м/сек.

У вихідні знову буде спекотно, до +32 °С.

В Крим в середу із заходу прийде Балканський циклон зі зливами, грозами та незначним зниженням температури. У четвер очікується дощова погода, центр стихії може виявитися на сході півострова.

В Одесі з четверга очікується зниження температури вночі до +19 °С. Протягом тижня вдень ​​буде +26...+30 °С. Дощі та посилення вітру прогнозуються 22 липня.

У Сергіївці 21-25 липня триматиметься температура +28 ...+30 °С. Четвер очікується дощовим, північно-західний вітер сягатиме швидкості 11 м/сек.

Курорти Азовського моря

21 липня повітря розігріється до +34 °С, а 22 липня температура вдень впаде до +22...+25 °С. Різке зниження температури супроводжуватиметься дуже сильним вітром, можливі грози та зливи. З 23 липня температура повітря вдень стане вище, до + 28...+30 °С. Вночі буде прохолодно, +19...+20 °С.

Температура морської води біля берегів курортів Азовського моря до +29 °С.

У Кирилівці буде різке змінення температури вночі від +27 в ніч на 21 липня, до +19 в ніч на 23 липня. Четвер стане самим холодним та дощовим на цьому тижні - вдень ​​температура не буде вищою +22 °С. А у вихідні встановиться сонячна літня погода з помірним вітром й комфортною температурою повітря до +27 °С.

Курорти Карпат

На курортах Карпат весь тиждень буде від +19 °С до +26 °С вдень, +14...+17 °С вночі, крім високогір’я. Протягом тижня ймовірні періодичні дощі. Вихідні очікуються малохмарними, з комфортною літньою температурою до +27 °С.

На високогір'ї Карпат 21 липня вдень ​​температура може знизитись до +12 °С, але до вихідних потеплішає до +20. Дощі прогнозуються весь тиждень, в середу - сильні дощі, в інші дні опади пройдуть місцями.

У Сваляві 21 липня дощі, температура повітря до +19 °С. До неділі градуси додаватимуться кожен день, у вихідні +25...+26 °С. Вночі прохолодно: +13...+14 °С.

В Яремчі в середу зовсім не літня погода: вдень +14 °С, вночі +12 °С, дощі. Але у вихідні стане значно тепліше, до +22 °С.

У Трускавці з 21-22 липня очікуються дощі, температура вдень +19...+21°С. До неділі потеплішає до +27 °С.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні негода залишила без світла 75 населених пунктів.