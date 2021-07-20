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20 июля 2021, 16:59 430

На курорты Украины надвигается непогода

20 июля 2021, 16:59 430
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Фото из открытых источников
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Долгий период аномальной жары заканчивается, на несколько дней температура воздуха станет прохладнее. Но жара еще вернется

Об этом сообщает Sinoptik.ua, передает RegioNews.

На курортах Украины сюрпризы погоды будут удивлять нас на этой неделе очень часто. Длинный период аномальной жары заканчивается, по прогнозу Sinoptik.ua на несколько дней температура воздуха станет прохладнее. Но жара вернется, хотя и не африканская, как это было недавно. Атмосфера накопила достаточное количество энергии в жаркие дни, а чем дольше держится антициклон, тем мощнее образование кучевых облаков. Это означает, что грозы и дожди, ветер и бури очень вероятны после длительной жары.

Курорты Черного моря

Снижение температуры на курортах Черного моря незначительное, до +24 °С максимально.

Самым дождливым и прохладным днем станет четверг, 22 июля от +24 С до +27 °С, ожидается сильный ветер до 10 м/сек, порывы ветра могут достигать 18 м/сек.

В выходные снова будет жарко, до +32 °С.

В Крым в среду с запада придет Балканский циклон с ливнями, грозами и незначительным снижением температуры. В четверг ожидается дождливая погода, центр стихии может оказаться на востоке полуострова.

В Одессе с четверга ожидается понижение температуры ночью до + 19 °С. В течение недели днем будет +26. ..+30 °С. Дожди и усиление ветра прогнозируются 22 июля.

В Сергеевке 21-25 июля будет держаться температура +28 ...+30 °С. Четверг ожидается дождливым, северо-западный ветер будет достигать скорости 11 м/сек.

Курорты Азовского моря

21 июля воздух разогреется до +34 °С, а 22 июля температура днем упадет до +22...+ 25 °с. Резкое понижение температуры будет сопровождаться очень сильным ветром, возможны грозы и ливни. С 23 июля температура воздуха днем станет выше, до + 28...+ 30 °С. Ночью будет прохладно, +19. ..+ 20 °С.

Температура морской воды у берегов курортов Азовского моря до +29 °С.

В Кирилловке будет резкое изменение температуры ночью от + 27 в ночь на 21 июля, до +19 в ночь на 23 июля. Четверг станет самым холодным и дождливым на этой неделе - днем температура не будет выше +22 °С. А в выходные установится солнечная летняя погода с умеренным ветром и комфортной температурой воздуха до +27 °С.

Курорты Карпат

На курортах Карпат всю неделю будет от +19 °С до +26 °С днем, +14...+17 °С ночью, кроме высокогорья. В течение недели вероятны периодические дожди. Выходные ожидаются малооблачными, с комфортной летней температурой до +27 °С.

На высокогорье Карпат 21 июля днем температура может снизиться до +12 °С, но к выходным потеплеет до +20. Дожди прогнозируются всю неделю, в среду - сильные дожди, в остальные дни осадки пройдут местами.

В Сваляве 21 июля дожди, температура воздуха до +19 °С. К воскресенью градусы будут добавляться каждый день, в выходные +25. ..+26 °С. Ночью прохладно: + 13. ..+ 14 °С.

В Яремче в среду совсем не летняя погода: днем +14 °С, ночью +12 °С, дожди. Но в выходные станет значительно теплее, до +22 °С.

В Трускавце с 21-22 июля ожидаются дожди, температура днем +19...+21°С. К воскресенью потеплеет до + 27 °С.

Как сообщалось, сегодня в Украине непогода оставила без света 75 населенных пунктов.

Раньше на Волыни чрезвычайники спасли 19 человек, которые остались посреди озера Свитязь во внезапный шторм.

погода Синоптики курорты Дожди гроза

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